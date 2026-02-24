Xavi mund ta marr drejtimin e kombëtares së njohur afrikane
Largimi i Walid Regragui nga kombëtarja marokene mund të konsiderohet si një çështje e kryer, megjithëse ende nuk është zyrtare, pasi brenda Federatës Afrikane e konsiderojnë atë të përfunduar në 99.99%.
Lajmi rrjedh nga emri i zgjedhur për ta zëvendësuar atë. Një emër që aktualisht është padyshim favoriti brenda vetë Federatës. Një emër ëndrrash.
Sipas MARCA-s, është Xavi Hernández, i cili ka qenë i lirë që kur u largua nga Barcelona një sezon e gjysmë më parë.
Federata Marokene është e bindur se trajneri katalanas, i etur për të nisur një projekt të madh, është zgjedhja kryesore për të udhëhequr Marokun në një Kupë Bote ku ata duhet të konfirmojnë vendin e katërt të arritur në Katar 2022.
Një objektiv sfidues për marokenët, që po rriten dita e ditës. /Telegrafi/