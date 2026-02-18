Witkoff thotë se është bërë 'përparim domethënës' ndërsa bisedimet për Ukrainën hyjnë në ditën e dytë
I dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, tha se bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë kishin "sjellur përparim domethënës" për t'i dhënë fund luftës, ndërsa të dyja palët përgatiteshin për një ditë të dytë negociatash në Gjenevë të mërkurën.
"Suksesi i presidentit Trump në bashkimin e të dyja palëve të kësaj lufte ka sjellë përparim domethënës dhe ne jemi krenarë që punojmë nën udhëheqjen e tij për të ndaluar vrasjet në këtë konflikt të tmerrshëm", shkroi Witkoff në X.
Shpresat për një përparim gjatë bisedimeve janë të pakta, pasi Kremlini nuk është lëkundur nga kërkesat e tij maksimaliste për territorin ukrainas, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kohët e fundit ka sugjeruar se i takon Ukrainës të sigurojë që bisedimet në Zvicër të jenë të suksesshme, pa përmendur Rusinë.
Zelensky ka thënë vazhdimisht se vendit të tij po i kërkohet të bëjë kompromise joproporcionale krahasuar me Rusinë.
Rusia pushton afërsisht 20% të Ukrainës, duke përfshirë pjesë të mëdha të rajonit lindor të Donbasit. Kremlini dëshiron që Ukraina të dorëzojë pjesën tjetër të rajonit, gjë që Ukraina e ka përjashtuar.
Ukraina thotë se garanci të forta sigurie nga Perëndimi - përfshirë SHBA-në - duhet të vijnë përpara se të arrihet ndonjë marrëveshje me Rusinë.
Zelensky i tha të martën faqes së internetit Axios se nuk ishte "e drejtë" që Trump vazhdonte t'i bënte thirrje Ukrainës të ndërmjetësonte një marrëveshje, duke shtuar se paqja e qëndrueshme nuk do të arrihej nëse "fitorja" thjesht i jepej Rusisë.
"Shpresoj se është vetëm taktika e tij dhe jo vendimi", tha Zelensky.
Në një deklaratë në mediat sociale të martën në mbrëmje, negociatori kryesor ukrainas Rustem Umerov tha se dita e parë e bisedimeve u përqendrua në "çështje praktike dhe mekanikën e zgjidhjeve të mundshme".
Në fjalimin e tij video pak më vonë, Zelensky tha se Ukraina ishte gati të përmbahej nga kryerja e sulmeve, siç i propozoi SHBA-ja si Kievit ashtu edhe Moskës.
"Nuk kemi nevojë për luftë", tha ai, duke theksuar se ukrainasit po "mbrojnë shtetin tonë, pavarësinë tonë".
"Jemi gjithashtu gati të ecim shpejt drejt një marrëveshjeje të denjë për t'i dhënë fund luftës. Pyetja është vetëm për rusët: Çfarë duan ata", shtoi ai.
Bisedimet janë raundi i tretë i negociatave trepalëshe. Agjencia shtetërore e lajmeve RIA e Rusisë citoi një burim që tha se negociatat e së martës, të cilat zgjatën gjashtë orë, kishin qenë të tensionuara dhe u zhvilluan në formate të ndryshme dypalëshe dhe trepalëshe.
Bisedimet po ndërmjetësohen nga Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan.
Nga pala ruse, ndihmësi i presidentit Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, është negociatori kryesor.
Negociatat po zhvillohen një javë para përvjetorit të katërt të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska.
Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se 43 dronë ukrainas u rrëzuan mbi disa rajone ruse dhe Krime gjatë natës së të mërkurës.
Një natë më parë, Rusia kreu një sulm të madh ajror të kombinuar ndaj Ukrainës, duke goditur 12 rajone me 400 dronë dhe pothuajse 30 raketa. Të paktën tre persona u vranë, thanë zyrtarët ukrainas. /Telegrafi/