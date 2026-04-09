WhatsApp me aplikacion të ri për CarPlay
Aplikacioni për mesazhe WhatsApp, që është në pronësi të Facebookut, është përditësuar me mbështetje të zgjeruar për sistemin Apple CarPlay.
Tani përdoruesit e CarPlay mund të telefonojnë dhe dërgojnë mesazhe më lehtë te miqtë dhe anëtarët e familjes direkt përmes ndërfaqes së automjetit.
Më herët, WhatsApp kishte integrim me CarPlay, por vetëm me funksionalitet të kufizuar që përdorte Siri-n për komandë me zë.
Aplikacioni i ri ka një ndërfaqe të plotë origjinale për CarPlay, me listë të bisedave të fundit, historikun e thirrjeve dhe një seksion për kontaktet e preferuara.
Gjithashtu ka butona për qasje të shpejtë që lejojnë dërgimin e mesazheve përmes diktimit me zë ose nisjen e thirrjeve, duke e bërë komunikimin më të thjeshtë ndërsa jeni në makinë.
Aplikacioni i përditësuar WhatsApp CarPlay është në fazë testimi që nga java e kaluar. Përdoruesit mund ta përdorin këtë aplikacion duke përditësuar WhatsApp në iPhone në versionin më të fundit dhe më pas duke e lidhur pajisjen me një automjet që është kompatibil me CarPlay. /Telegrafi/