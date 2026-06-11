Google zgjeron Gemini në Chrome në shumë më tepër vende
Gemini i Google në Chrome tani është i disponueshëm në shumë më tepër vende se më parë.
Chatbot-i me inteligjencë artificiale tani është i integruar në shfletuesin në desktop dhe iOS në Amerikën Latine, Afrikë dhe Lindjen e Mesme, transmeton Telegrafi.
Fatkeqësisht, BE-ja ende nuk po e kupton. Ndoshta më vonë. Gemini në Chrome u lançua për herë të parë në SHBA vitin e kaluar, përpara se të zgjerohej në Kanada, Zelandën e Re dhe Indi në mars.
Siç nënkupton edhe emri, është Gemini i Google - por i integruar në Chrome. Kjo do të thotë se mund të 'shohë' lehtësisht skedat dhe dritaret tuaja të Chrome dhe t'ju ndihmojë me atë që ndodhet në to.
Mund të përmbledhë përmbajtjen, të krahasojë informacionin nëpër skeda të shumta, të përdorë Nano Banana 2 për të gjeneruar dhe modifikuar imazhe dhe shumë më tepër.
Mund të përdorë gjithashtu integrim të thellë me aplikacionet e Google për të bërë gjëra të tilla si caktimi i takimeve në Kalendar, kontrollimi i detajeve të vendndodhjes në Harta, dërgimi i email-eve në Gmail dhe përgjigjja e pyetjeve tuaja në lidhje me videot në YouTube.
Dhe mund t'i bëjë të gjitha këto në një shirit anësor, që do të thotë se nuk keni nevojë as të dilni nga faqja në të cilën ndodheni. /Telegrafi/