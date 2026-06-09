Instagram më në fund ju lejon të rirenditni postimet në rrjetin tuaj
Instagram-i e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini.
Aplikacioni në pronësi të Meta më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, pothuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte.
Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje t'i lëvizni postimet, pavarësisht se kur i keni bërë ato duke filluar nga sot, kudo që jeni në botë.
“Ne e dimë se kjo është shumë e vonuar, por ne donim të gjenim kohë për ta bërë atë siç duhet”, tha Meta.
Aftësia për të riorganizuar rrjetin e Instagramit vazhdon të jetë një nga veçoritë më të kërkuara në aplikacion, dhe Meta ka planifikuar ta prezantojë atë përpara se Mosseri të njoftonte ardhjen e tij vitin e kaluar.
Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion "edit grid" në aplikacionin Instagram në vitin 2022.
Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja në rend kronologjik dhe dëshironi t'i lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
Së bashku me "Godosni në rrjetin kryesor" dhe "Arkivë", tani do të shihni një opsion që thotë "Riorordoni rrjetin".
Prekni atë për t'u çuar në një dritare tjetër, ku mund të tërhiqni postimet për të riorganizuar përmbajtjen tuaj derisa profili juaj të duket saktësisht ashtu siç dëshironi.
Kini parasysh se çdo postim që gozhdoni do të mbetet në krye të profilit tuaj dhe do të fshihet në dritaren "Riorderizimi i rrjetit". /Telegrafi/