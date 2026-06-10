Samsung fillon testimin e One UI 9 për tre telefona të tjerë inteligjentë Galaxy
Samsung ka publikuar përditësimet beta të One UI 9 të bazuara në Android 17 për serinë Galaxy S26, dhe ne e dimë se po teston One UI 9 për serinë Galaxy S25 dhe Galaxy S26 FE të panjoftuar.
Tani mësohet se marka koreane ka filluar testimin e One UI 9 për tre telefona të tjerë inteligjentë - Galaxy A17 5G, Galaxy A34 dhe Galaxy A57, transmeton Telegrafi.
Ndërtimi i One UI 9 që Samsung po teston brenda kompanisë për Galaxy A17 5G ka versionin e firmware-it A176BXXU5DZF1, ndërsa ndërtimet e One UI 9 për Galaxy A34 dhe Galaxy A57 kanë versionet e firmware-it A346BXXUFGZF1 dhe A576BXXU3BZF3, përkatësisht.
Nuk është e qartë se kur Samsung do të publikojë versionin beta të One UI 9 për këta telefona inteligjentë, por shpresojmë t'i shohim të lansohen në javët e ardhshme.
Lidhur me debutimin zyrtar të One UI 9, Samsung tha më parë se telefonat e saj të ardhshëm me ekran të palosshëm do të jenë të parët që do ta nxjerrin atë menjëherë në shitje.
Samsung pritet të zbulojë tre telefona të palosshëm këtë vit - Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra. Thashethemet pohojnë se ato do të zbulohen më 22 korrik në një event në Londër. /Telegrafi/