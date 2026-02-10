West Hami ndërpren serinë pozitive të rezultateve të Man United
Manchester United ka luajtur baras me rezultat 1-1 në udhëtim ndaj West Hamit në kuadër të javës së 26-të në elitën e futbollit anglez.
Rastin e parë serioz vendasit e patën në minutën e 13-të me anë të Crysencio Summerville, por goditjen e tij të bukur e priti për mrekulli Senne Lammens.
Në minutën e 23-të West Hami pati një tjetër rast të mirë shënimi, por goditjen e Aaron Ëan-Bissaka e bllokuan mbrojtësit kundërshtar.
Vendasit ia dolën të realizojnë golin e epërsisë në minutën e 50-të përmes Tomas Soucek që realizoi për 1-0 pas asistimit nga Jarrod Bowen.
Mysafirët menduan se barazuan rezultatin në minutën e 63-të kur Casemiro dërgoi topin në rrjetë për 1-1, por goli u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje.
Në minutën e 76-të Benjamin Sesko pati një gjuajtje të bukur me kokë, por portieri vendas bëri një pritje të mrekullueshme për t’ia mohuar golin.
Ishte pikërisht sulmuesi slloven ai i cili realizoi në minutat shtesë të takimit për të barazuar rezultatin në 1-1 pas një krosimi të bukur nga Bryan Mbeumo.
Pas këtij barazimi Unitedi ngjitet në pozitën e katërt në tabelë dhe ka 45 pikë të grumbulluara./Telegrafi/