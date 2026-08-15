Vushtrria dhe Malisheva duan t’ia nisin pozitivisht sezonit, formacionet zyrtare
Vushtrria dhe Malisheva kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e xhiros së parë të edicionit 2026/27 në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Vushtrriasit janë nikoqir të malishevasve në ndeshjen që pritet të zhvillohet në Kampin Nacional në Hajvali, nga ora 16:30, pasi stadiumi i tyre “Ferki Aliu” është duke u rinovuar.
Ekipi i Besnik Kollarit ka hyrë këtë edicion në Superligë dhe synon t’ia fillojë në mënyrë pozitive sezonit, përkundër shumë vështirësive dhe mobilizimit të vonshëm.
Në anën tjetër, ekipi i Thomas Brdaric është ekip i dëshmuar tash e disa sezone në elitë, kështu që vetëm tri pikët janë objektiv i tyre.
Trajnerët e të dyja ekipeve kanë vendosur të startojnë me ekipet më të mira të mundshme.
Vushtrria: Brozi; Islami, Maxhuni, Miftari, Emini; Paloka, Bahtiri, Behrami; Hasani, Ademi, Statovci;
Malisheva: Avdyli; Pira, Sovgaard, Kryeziu, Bajraktari; Vitija, Ferati; Isgandarli, Xhylani, Uka; Dulaj;
/Telegrafi/