Drenica dhe Dukagjini kërkojnë tri pikët e para, formacionet zyrtare
Drenica dhe Dukagjini kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e xhiros së parë të edicionit 2026/27 në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Drenicasit janë nikoqir të klinasve në takimin që pritet të zhvillohet në stadiumin Bajram Aliu në Skenderaj.
Ekipi i drejtuar nga Jeton Mehmeti ka filluar vonë përgatitjet për sezonin e ri, por janë të motivuar ta nisin pozitivisht këtë edicion, sidomos në ndeshjen para tifozëve të saj.
Në anën tjetër, ekipi i Armend Dallkut gjithashtu është gati për sezonin e ri dhe do të synojnë rezultat pozitiv në këtë udhëtim, pasi objektivi i tyre është pjesa e epërme e tabelës për këtë sezon.
Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.
Drenica: Ymeri; Lushtaku, Veliqi, Durmishaj, Musaj; Dervishaj, Kote; Mëziu, Hamiti, Limani; Shillova;
Dukagjini: Haxhihamza; Bardhoku, Basri, Sinani, Bytyqi; Hugo, Gashi; Zulfiji, Pefqeli, Isufi; Stevenson;
/Telegrafi/