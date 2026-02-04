Vullkani Semeru në Indonezi shpërthen 7 herë brenda 3 orësh
Vullkani i malit Semeru në rajonin Java Lindore në Indonezi shpërtheu shtatë herë brenda tre orësh herët të mërkurën, duke lëshuar hi vullkanik deri në 800 metra mbi kulmin e tij.
Sipas raportimit nga agjencia shtetërore e lajmeve Antara, shpërthimi i parë ndodhi në orën 4:58 të mëngjesit, duke prodhuar një re të trashë hiri gri që lëvizte drejt verilindjes.
Aktiviteti sizmik regjistroi një amplitudë maksimale prej 22 mm dhe zgjati 138 sekonda.
Shpërthimet tjera pasuan në orën 6:10 të mëngjesit dhe 6:56 të mëngjesit, me hirin që u ngrit midis 300 dhe 700 metrave, ndërsa një shpërthim tjetër në orën 7:05 të mëngjesit dërgoi një kolonë 600 metra të lartë në veri.
Shpërthimi i pestë arriti deri në 800 metra, dhe dy shpërthime të tjera u raportuan më vonë ndërsa autoritetet vazhduan të monitoronin vullkanin.
Autoritetet i paralajmëruan njerëzit të shmangin aktivitetet brenda një rrezeje prej 500 metrash nga bregu i lumit Besuk Kobokan, pasi retë e nxehta dhe rrjedhat e lavës mund të arrijnë deri në 17 kilometra nga maja e vullkanit.
Indonezia, e vendosur në "Unazën e Zjarrit" të Paqësorit, përjeton aktivitet të shpeshtë sizmik dhe është shtëpia e më shumë se 120 vullkaneve aktive. /AA/