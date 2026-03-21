Pas vrasjes në Klinë kryetari i Komunës ngushëllon familjen: Ishte atdhetar i madh, dha kontribut për liri
Zenun Elezaj, kryetar i Klinës, ka reaguar lidhjen me ngjarjen tragjike që ka ndodhur sot në Klinë, ku për shkak të të shtënave me armë zjarri, mbeti i vdekur Faruk Jusufi.
Elezaj i ka shprehur ngushëllime familjes, duke thënë se viktima do të kujtohet si person i respektuar dhe i dashur.
Postimi:
Me dhimbje të madhe mora lajmin për ndarjen nga jeta të Faruk Jusufit. Faruku ishte veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Si atdhetar i madh që ishte, ai dha një kontribut të çmuar për lirinë e Kosovës.
Të gjithë ne që e njohëm do ta kujtojmë si një person të respektuar dhe të dashur.
Ngushëllime të sinqerta familjes, miqve dhe të gjithë atyre që e kanë njohur!
U prehte në paqe!