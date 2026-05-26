MPB Maqedoni njofton se tre persona janë privuar nga liria për dhunë familjare gjatë 24 orëve të fundit.

"Më 25.05.2026 në orën 04:30 në Manastir, nëpunës policorë nga SPB Manastir e privuan nga liria T.S. (51) nga Manastiri, pasi në shtëpinë familjare në Manastir kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 54-vjeçare, duke përdorur edhe sende metalike dhe sende druri. Nga gjykatësi i Gjykatës Themelore Manastir ndaj T.S. është caktuar masa e paraburgimit".

"Më 25.05.2026 në orën 20:50, nëpunësit policorë nga SPB Kumanovë e privuan nga liria N.J. (28) nga një fshat i Kumanovës, pasi kishte sulmuar fizikisht nënën e tij. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të pasojë kallëzim përkatës".

"Më 25.05.2026 në orën 15:40 në Kërçovë, nëpunës policorë nga NJPB Kërçovë e privuan nga liria A.A. (48) nga Kërçova, pas një denoncimi paraprak se më 24.05.2026 rreth orës 11:30, në shtëpinë familjare të të denoncuarit, ai kishte sulmuar fizikisht partneren e tij jashtëmartesore 40-vjeçare nga rajoni i Kërçovës. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të pasojë kallëzim përkatës", thuhet në njoftimin e MPB-së.

