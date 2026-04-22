Vrasja e 30-vjeçarit në Memaliaj, zbardhet e shkuara kriminale e autorit të dyshuar
Të tjera detaje janë zbuluar nga të shtënat me armë të së martës në qytetin e Memalijat, Tepelenë, ku humbur jetën 30-vjeçari, Endri Goxhaj dhe u plagos një tjetër.
Autori i dyshuar, Donald Nelaj rezulton me precedentë të mëparshëm penalë, pasi në moshën 21-vjeçare është përfshirë në listën e personave të dyshuar për trafik droge, si pjesë e një grupi kriminal.
Në nëntor të vitit 2018, policia e Sarandës sekuestroi 32.35 kg kanabis, si dhe një automjet tip ‘BMË X5’, në kuadër të një operacioni kundër trafikimit të lëndëve narkotike. Hetimet e zhvilluara në atë kohë zbuluan se Ervis Hysaj dhe Donald Nelaj kishin kërcënuar me jetë Mikel Jorgji, i cili dyshohet se kishte ndërmjetësuar kontaktin e tyre me disa anëtarë të grupit nga Tepelena.Sipas të dhënave, Donald Nelaj është dënuar në vitin 2018 si pjesë e një grupi kriminal, i akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike në bashkëpunim me persona të tjerë.
Po ashtu ai ka qenë autor dhe bashkëpunëtor në grabitjen e një pike Exchange në Tepelenë. Në grabitjen e dhunimin e kambistit ka pasur edhe 4 persona të tjerë, mes tyre edhe i plagosuri Dario Nelaj. /Tch/