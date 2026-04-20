Vrapuesi humbet maratonën e Delaware me dy sekonda pas festimit të parakohshëm, videoja bëhet virale
Një vrapues maratonash nga Delaware e mësoi mësimin e festimit të parakohshëm në mënyrën e vështirë.
Vetëm pak centimetra larg vijës së finishit, ai ngriti krahët për të festuar, vetëm për të parë rivalin e tij të kalonte me sprint duke i vjedhur fitoren vetëm dy sekonda, transmeton Telegrafi.
Siç raportohet nga New York Post, skena u zhvillua të dielën në Festivalin e Vrapimit të Maratonës në Delaware. Momenti u kap nga një spektator dhe u nda në platformat e mediave sociale.
Videoja virale tregon vrapuesin duke vrapuar drejt finishit me krahët e ngritur, i bindur se do të fitonte. Ai ishte rreth 10 metra përpara konkurrentit tjetër dhe tashmë në gjendje festimi. Ai nuk e dinte se vrapuesi pas tij i ishte afruar.
Një raport nga Chrono Track përmendi se 24-vjeçari Joshua Jackson nga Pottstown, Pensilvani, u hodh nga pas në një sprint të plotë kur kundërshtari, Carson Mello, ngadalësoi për të festuar momentin. Jackson regjistroi një kohë mahnitëse prej 2:43:11.
"Ai e mori! Ai e mori", bërtet personi që filmonte ndërsa Jackson kalon i pari.
Videoja është parë më shumë se 400,000 herë. Komentet vërshuan me të njëjtën këshillë: mos festo kurrë derisa të kesh kaluar vijën e finishit.
"Mos ngadalëso kurrë derisa të kalosh vijën e finishit. Kjo ndodhi edhe në maratonën e Los Anxhelosit muajin e kaluar", shkroi një përdorues. /Telegrafi/