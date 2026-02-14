Vranin e më pas festonin, akuza të reja tronditëse për Sarajevo Safari
Akuza të reja tronditëse kanë dalë në dritë në lidhje me të huaj të pasur që dyshohet se paguan për të qëlluar civilët gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 1992-1995.
Akuzat, të cilat qarkullonin prej kohësh në raportet e kohës së luftës, tani janë nën shqyrtim, ndërsa gjyqtarët italianë hetojnë pjesëmarrësit e dyshuar nga Italia.
Rrëfimet e dëshmitarëve okularë paraqesin një pamje të trishtueshme.
Aleksandar Licanin, 63 vjeç, një ish-vullnetar me një njësi tankesh serbe të Bosnjës, i tha The Times se pa të huaj të veshur mirë duke zënë pozicione snajperësh në varrezat hebraike të Sarajevës.
Sipas Licanin, këta vizitorë kishin në shënjestër gratë, fëmijët dhe të moshuarit , duke paguar deri në mbi 100 mijë euro për këtë “privilegj”, me tarifa më të larta që thuhet se aplikoheshin për të qëlluar fëmijë ose gra shtatzëna.
Pas vrasjeve, Licanin tha se të huajt festuan deri në orët e para të mëngjesit, duke ngrënë mish derri të pjekur dhe qengj dhe duke pirë alkool.
“Ata po festonin vrasjen e njerëzve. Nuk mund ta imagjinoj se si mund të jetosh me vrasjen e një fëmije”, deklaroi ai.
Operacioni i dyshuar u koordinua nga Slavko Aleksiq, kreu i Detashmentit Çetnik të Novosarajevës.
Licanin pretendon se presidenti serb Aleksandar Vuçiq , atëherë një gazetar i ri, veproi si përkthyes për këta snajperë të huaj - një pretendim që Vuçiq e ka mohuar.
Gazetari investigativ kroat Domagoj Margetiq ka paraqitur dokumente që dyshohet se tregojnë përfshirjen e Vuçiqit.
Vërtetimi nga ish-zyrtarë i shton peshë dëshmisë së Licanin.
Zlatko Miletiq, ish-shefi i policisë së Sarajevës, kujtoi një snajpere rumune që vrau më shumë se dhjetë persona dhe deklaroi se snajperët e huaj ishin " të gërmuar thellë në llogore dhe të vështirë për t'u neutralizuar".
Ish-oficeri i inteligjencës boshnjake Edin Subasiq raportoi gjithashtu se ishte takuar me pesë snajperë italianë , duke shtuar se inteligjenca italiane thuhet se ndërhyri për të ndaluar vizitat në fillim të vitit 1994.
Konteksti historik nënvizon shkallën e krimeve të dyshuara.
Mbi 11,500 civilë u vranë gjatë rrethimit katërvjeçar të Sarajevës dhe pretendimet për "turizëm snajperësh" ose "Sarajevo Safari” kanë qarkulluar prej kohësh, por janë injoruar kryesisht deri më tani.
Dëshmitarët raportojnë se të shtënat shpesh shtoheshin gjatë fundjavave, duke përkuar me vizitat e të huajve nga e gjithë Evropa dhe madje edhe nga Amerika e Veriut.
Ndërsa hetimet janë duke vazhduar, pretendimet shqetësuese nxjerrin në pah shfrytëzimin e një qyteti të rrethuar.
Aleksandar Licanin, i cili ka jetuar me traumën e luftës që atëherë, tha se shpreson që hetimi italian do të zbulojë më në fund të vërtetën rreth "safarit" njerëzor në Sarajevë. /Telegrafi/