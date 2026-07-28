Vozinha u bë sensacion në Botëror, por klubi i ri ia ndalon emrin në fanellë
Vozinha, portieri 40-vjeçar që fitoi shumë vlerësime me paraqitjet e tij në Kupën e Botës me Kepin e Gjelbër, nuk do të lejohet ta përdorë pseudonimin e tij në fanellën e klubit të ri, Colo-Colo.
Ka qenë një verë e paharrueshme për portierin veteran, i cili u shndërrua në një sensacion gjatë këtij Botërori.
Pas një paraqitjeje të jashtëzakonshme ndaj Spanjës, kampiones së ardhshme të botës, në fazën e grupeve, relativisht i panjohuri Vozinha kaloi nga 50 mijë ndjekës në Instagram në mbi 1 milion brenda vetëm 24 orëve.
Pas këtij Botërori mbresëlënës, portieri 40-vjeçar është lidhur me një transferim te Colo-Colo, vetëm disa muaj pasi u largua nga skuadra portugeze Chaves, ku sezonin e kaluar zhvilloi vetëm 19 paraqitje në të gjitha garat.
Colo-Colo, i konsideruar gjerësisht si klubi më i suksesshëm në futbollin kilian, tashmë i ka ofruar kontratë Vozinhas, sipas presidentit të klubit, Anibal Mosa.
Mosa iu referua portierit me pseudonimin e tij, ndërsa emri i vërtetë i tij është Josimar Jose Evora Dias, por duket se ai nuk do të lejohet ta përdorë emrin “Vozinha” në pjesën e pasme të fanellës.
Kjo për shkak se Primera Division e Kilit nuk lejon përdorimin e pseudonimeve në fanella. Sipas një raportimi të The Sun, çdo lojtar që përdor një pseudonim do të ndëshkohej automatikisht me karton të verdhë dhe gjobë.
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Në vend të kësaj, lojtarët duhet të përdorin një ose të dy mbiemrat e tyre. Kështu, portieri i Kepit të Gjelbër pritet të ketë në fanellën e Colo-Colos njërin prej emrave: “Evora”, “Dias” ose “Evora Dias”.
Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse ky rregull do t’i ndalojë tifozët që të blejnë fanellën e tij me emrin tashmë të famshëm “Vozinha”./Telegrafi/