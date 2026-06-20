Vozinha e çmendi planetin: Kishte 50,000 ndjekës dhe tani është afër ta kalojë Manuel Neuerin
Kupa e Botës ka dëshmuar edhe një herë se mund të krijojë yje të sportit global brenda natës dhe të ndryshojë plotësisht jetën e dikujt.
Prova më e fundit dhe ndoshta më interesante e kësaj është portieri i ekipit kombëtar të Kepit të Gjelbër, Vozinha me përvojë, i cili është bërë një hit absolut planetar.
Pas një performance të pabesueshme dhe mbrojtjesh të shkëlqyera në ndeshjen kundër ekipit të fuqishëm të Spanjës, profili i këtij portieri në rrjetet sociale përjetoi një shpërthim të paparë.
Kush është Vozinha? Portieri 40-vjeçar që tronditi Spanjën në debutimin e tij në Kupën e Botës dhe ‘fitoi’ rreth 6 milionë ndjekës
Sipas faqes së njohur të futbollit Football Tweet, para fillimit të Kupës së Botës, Vozinha ishte praktikisht i panjohur për publikun e gjerë jashtë kontinentit afrikan dhe ai ndiqej në Instagram nga një numër modest prej 50,000 njerëzish.
Megjithatë, magjia e Kupës së Botës la gjurmën e saj. Pas ndeshjes së jetës së tij kundër spanjollëve, numri i ndjekësve të tij u rrit në një shifër të pabesueshme prej 14 milionësh.
"Ndikimi i Kupës së Botës është absolutisht i pabesueshëm. Vozinha kishte 50,000 ndjekës para turneut dhe tani ai pothuajse e ka tejkaluar Manuel Neuer, një nga portierët më të mëdhenj të të gjitha kohërave", thuhej në postimin që bëri xhiron e planetit.
🚨Cape Verde goalkeeper Vozinha has hit 14 MILLION Instagram followers since his performance against Spain.
As a reminder, he was on 50,000 followers before the World Cup, and now he's nearly surpassed Manuel Neuer, the greatest goalkeeper of all time.
The influence of the… pic.twitter.com/R0F5bJguhl
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 19, 2026
Për ta kuptuar më lehtë shkallën e këtij fenomeni, mjafton të shohim statistikat dhe krahasimin me ato më të mëdhatë.
Portieri legjendar gjerman dhe ikona e Bayernit, Manuel Neuer, aktualisht ka 14.7 milionë ndjekës në Instagram.
Vozinha, me 14 milionët e tij, i është afruar një hap më shumë dhe, nëse skuadra e tij kombëtare vazhdon të luajë mirë, publiku i futbollit së shpejti mund të jetë dëshmitar i një situate në të cilën portieri i Kepit të Gjelbër ka një bazë tifozësh më të madhe se një nga portierët më të mirë në histori. /Telegrafi/