Votoi kundër rezolutës për Specialen, Geci: Shumë krenar për veprimin, jam kundër individëve në Hagë
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Fato Geci, ka dalë hapur kundër rezolutës së miratuar nga Kuvendi i Kosovës lidhur me Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, duke e cilësuar atë si një dokument që synon mbrojtjen e individëve.
Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 90 vota për dhe vetëm një kundër, pikërisht atë të Gecit.
Rezoluta përmban shtatë pika dhe kërkon që Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të veprojnë në përputhje me standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare, duke garantuar një proces të drejtë dhe të paanshëm, si dhe duke rritur transparencën dhe llogaridhënien.
Megjithatë, në Debat Plus Geci e ka kritikuar përmbajtjen e saj.
“Në tërësi jam kundër krerëve, jo të UÇK-së por të individëve dhe jam shumë krenar për veprimin që e bëra. Teksti flet për mbrojtjen e individëve të cilët janë në Hagë, në Gjykatën Speciale”, ka thënë Geci.
- YouTube youtu.be