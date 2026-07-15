Von der Leyen mbërrin në Kiev për të diskutuar dronët dhe anëtarësimin në BE me Zelensky
Ursula von der Leyen ka mbërritur në Kiev për t'u takuar me presidentin Volodymyr Zelensky dhe për të thelluar bashkëpunimin mbrojtës midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës, me një fokus të veçantë në prodhimin e dronëve.
Vizita e së mërkurës shënon herën e dytë këtë vit që presidenti i Komisionit Evropian ka udhëtuar në kryeqytetin ukrainas, transmeton Telegrafi.
Atëherë, në fund të shkurtit, von der Leyen u përball me një peizazh të zymtë.
Ukraina po kalonte një dimër të rraskapitës me ndërprerje të përhapura të shkaktuara nga sulmet e pamëshirshme të Rusisë.
Hungaria papritmas kishte bllokuar kredinë mbështetëse prej 90 miliardë eurosh dhe procesi i anëtarësimit të Kievit ishte paralizuar plotësisht, pa asnjë zgjidhje në horizont.
Kjo vizitë e dytë zhvillohet në një sfond shumë të ndryshëm.
Ukraina ka fituar një avantazh në fushën e betejës duke nisur sulme të guximshme me rreze të gjatë veprimi kundër rafinerive të largëta të naftës të Rusisë, duke shkaktuar një krizë të dhimbshme karburanti që po shtrëngon më tej vidhat në ekonominë e luftës të Moskës.
Kredia prej 90 miliardë eurosh është në funksion dhe procesi i anëtarësimit po ecën përpara. Të martën, Ukraina hapi një tjetër grup negociatash.
"Ukraina ka ndërtuar një vrull të fortë ushtarak. Batica po ndryshon", tha von der Leyen me të mbërritur në Kiev.
"BE-ja po luan plotësisht rolin e saj, me kredinë tonë prej 90 miliardë eurosh. Në Ukrainë, unë do të njoftoj iniciativa të reja për të thelluar integrimin e industrive tona të mbrojtjes", shtoi ajo.
Diskutimet synojnë të përqendrohen te dronët, mjetet ajrore pa pilot që dominojnë betejën në qiell ndërsa lufta e rraskapitjes ngec.
Zelensky ka paralajmëruar për javë të tëra një "marrëveshje të afërt për dronë" midis Ukrainës dhe Bashkimit Evropian, detajet e së cilës pritet të zbulohen të mërkurën. Një nga risitë kryesore do të jetë ruajtja e këtyre dronëve në territorin e BE-së.
Të dy udhëheqësit do ta shesin atë si një zgjidhje të favorshme për të dyja palët: Ukraina do të përfitojë nga shkalla industriale e Evropës dhe Evropa do të shfrytëzojë zgjuarsinë teknologjike të Ukrainës.
Ndërsa ndodhet në Kiev, Zelensky do ta dekorojë von der Leyen me Urdhrin e sapokrijuar të Evropës, një çmim që nderon ata që ndihmojnë në mbrojtjen e të drejtës së Ukrainës si komb i pavarur dhe në avancimin e rrugës së saj drejt anëtarësimit në BE.
Ajo gjithashtu do të marrë pjesë në edicionin e 5-të të samitit Ukrainë-Evropë Juglindore, së bashku me udhëheqësit e Kroacisë, Moldavisë dhe Rumanisë, ndër të tjera. /Telegrafi/