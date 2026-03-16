Volvo ndaloi prodhimin e veturës së saj elektrike më të lirë në SHBA
‘Vdekja’ masive e automjeteve elektrike në SHBA vazhdon. Pas vendimeve të Acura, Hyundai, Kia dhe të tjerëve, Volvo i bashkohet listës së prodhuesve që po tërhiqen nga disa modele elektrike.
Kompania po ndërpret prodhimin e SUV-it të saj elektrik EX30 të nivelit fillestar në SHBA vetëm pas disa vitesh në treg, transmeton Telegrafi.
Volvo EX30 bëri debutimin e tij global në vitin 2023, por mbërriti në SHBA vetëm në fund të vitit 2024 për vitin model 2025.
Pavarësisht pranisë së tij të shkurtër, Volvo ka vendosur të ndërpresë shitjet e modelit, duke përmendur "kushtet e ndryshueshme të tregut dhe faktorët financiarë", sipas një deklarate të dhënë për The Drive.
Tregtarët në SHBA thuhet se kanë kohë deri më 20 mars 2026, për të bërë porositë përfundimtare për EX30 dhe variantin e tij Cross Country.
Ndërsa EX30 do të tërhiqet nga linja amerikane, modelet e tjera elektrike të Volvos do të vazhdojnë, duke përfshirë Volvo EX90 dhe EX60 të ardhshëm, i cili është planifikuar të debutojë në SHBA më vonë këtë vit.
Ndërkohë, EX30 do të vazhdojë të shitet në tregjet ndërkombëtare, duke përfshirë Kanadanë dhe Meksikën.
Ky lajm vjen menjëherë pasi Volvo tërhoqi mbi 40,000 modele EX30 për shkak të një rreziku të mundshëm zjarri të baterisë. Raportet treguan se bateria e modelit mund të mbinxehej, duke nxitur masën e sigurisë.
Në një deklaratë për Motor1, Volvo vuri në dukje se vendimi nuk e ndryshon strategjinë e elektrifikimit të kompanisë.
"Angazhimi i Volvo Cars ndaj elektrifikimit dhe klientëve tanë mbetet i pandryshuar," tha kompania.
"Ne mezi presim të vazhdojmë t'u sjellim klientëve tanë në SHBA opsione të reja emocionuese të elektrizuara, duke përfshirë EX60 krejtësisht të re dhe EX90 të përmirësuar", theksuan ndër tjera.
Qëndrimi i shkurtër i EX30 në SHBA nxjerr në pah sfidat me të cilat përballen prodhuesit e automjeteve në një treg të automjeteve elektrike që ndryshon me shpejtësi, ku kërkesa e konsumatorit, presionet rregullatore dhe konsideratat e sigurisë vazhdojnë të riformësojnë peizazhin e industrisë. /Telegrafi/