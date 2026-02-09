Vodhi 500 euro në një market në Graçanicë, arrestohet pas disa ditësh i dyshuari
Pas hetimeve të zhvilluara nga ekipet relevante policore, është identifikuar dhe arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, nën dyshimin se javë më parë kishte kryer vjedhje në një market në Graqanicë.
Sipas policisë, i dyshuari dyshohet se ka vjedhur gjësende të ndryshme me vlerë rreth 500 euro.
Pas arrestimit dhe intervistimit, me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë. /Telegrafi/
