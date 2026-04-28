VLEN: Po shndërrohemi në një subjekt të vetëm politik, me identitet të qartë, përgjegjësi të plotë dhe drejtim të përbashkët
Nga VLEN në një kumtesë për media thonë se "VLEN nuk lindi rastësisht, lindi si përgjigje ndaj nevojës së shqiptarëve për ndryshim, për përfaqësim të ndershëm dhe për një politikë që nuk sillet rreth interesave të ngushta, por rreth qytetarit".
"Nga pesë subjekte politike që u bashkuan për ndryshim, VLEN po shndërrohet në një subjekt të vetëm politik, me identitet të qartë, përgjegjësi të plotë dhe drejtim të përbashkët. Të bashkuar rreth një flamuri dhe ideje të përbashkët politike, VLEN po ndërton një koncept modern mbi vlera tradicionale. Një model politik me lidership horizontal dhe inkluziv, ku vendimet nuk varen nga një individ, por nga përgjegjësia e përbashkët, besimi i ndërsjellë dhe interesi i shqiptarëve".
"Natyrisht, ky zhvillim nuk mund të pritet mirë nga ata që për vite me radhë e kanë trajtuar përfaqësimin politik si pronë private, monopol dhe instrument për interesa të ngushta partiake. Sa më shumë afrohet momenti i krijimit të VLEN-it si forcë e unifikuar politike, aq më shumë rritet nervozizmi i atyre që nuk pajtohen me humbjen e peshës së tyre në skenën politike shqiptare", thonë nga VLEN.