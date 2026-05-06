"Vjen nga e kaluara", "A ka udhëtuar djali i Trumpit në kohë" - një teori e çmendur për Barron Trump ka pushtuar TikTok-un dhe fajin e ka një roman i vitit 1893
Romani për fëmijë i autores amerikane Ingersoll Lockwood nga viti 1893 rihapi teorinë e konspiracionit viral se Barron Trump, djali i Donald Trump, është një udhëtar në kohë.
Libri "Baron Trump's Marvelous Underground Journey" ndjek një djalë të pasur, Baron Trump, i cili jeton në Kështjellën Trump dhe nis një udhëtim për në Rusi me një udhërrëfyes të quajtur Don. Janë këto emra dhe motive që janë bërë bazë për spekulime në rrjetet sociale vitet e fundit, dhe historia mori vëmendje të re pasi Lara Trump foli për të në podcastin e saj.
Gruaja e Eric Trump në emisionin "The Right View with Lara Trump" i hodhi poshtë pretendime të tilla dhe tha: "Barron Trump nuk është një udhëtar në kohë." Ajo shtoi se ishte një teori e çmendur, duke deklaruar se e kishte njohur Barronin për 18 vjet dhe e kishte parë të rritej.
Romani politik i Lockwood-it "The Last President", në të cilin një i huaj politik nga Nju Jorku bëhet president, ndërsa qyteti është në trazira pas zgjedhjeve, ishte një shtysë shtesë për përhapjen e kësaj historie. Disa përdorues të internetit shohin ngjashmëri në këtë me ngjarje bashkëkohore që lidhen me Donald Trump, duke përfshirë protestat në Nju Jork pas inaugurimit të tij.
Mbështetësit e teorisë përmendin si të dhëna të supozuara se xhaxhai i Trump, John Trump, kishte qasje në dokumentet e Nikola Teslës, si dhe vizatime të avionëve futuristë nga artisti Charles Dellschau, në të cilat shfaqen fjala 'TRUMP' dhe numrat 45 dhe 47.
Çështja e udhëtimit në kohë mbetet një temë e fanta-shkencës dhe debatit teorik, megjithëse fizikani Stephen Hawking dikur tha me skepticizëm: "Prova më e mirë që kemi se udhëtimi në kohë nuk është i mundur dhe nuk do të jetë kurrë i mundur është se nuk jemi pushtuar nga turma turistësh nga e ardhmja". /Telegrafi/