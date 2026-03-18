“Vjedhje me shije”, 15 ton karamele vidhen nga një kamion i parkuar pranë autostradës në Gjermani
Një kontejner i ngarkuar me rreth 15 ton "karamele" është vjedhur nga një kamion i parkuar pranë një autostrade gjermane, tha policia të mërkurën.
Shoferi e la automjetin pa mbikëqyrje për gjithë ditën pasi e parkoi atë në një stacion servisi në autostradë pranë qytetit verior të Neustadt-Glewe të martën në mëngjes rreth orës 7:45 të mëngjesit, tha policia në një deklaratë.
Kur 41-vjeçari u kthye rreth orës 8:45 të mbrëmjes, kontejneri ishte zhdukur - dhe me të 250,000 euro (288,400 dollarë) me ngarkesën e tij të shijshme të karameleve.
Fillimisht nuk ishte e qartë se si autorët e krimit arritën ta hiqnin kontejnerin nga kamioni pa u vënë re në dritën e diellit.
Policia ka nisur një hetim dhe po kërkon për karamelet. /Telegrafi/
