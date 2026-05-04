Sulmuesi brazilian Vinicius Junior po kalon një formë të jashtëzakonshme te Real Madrid, duke treguar një rritje të ndjeshme të efikasitetit në shënim pas ndryshimeve në stafin teknik.

Në javën e 34-t të La Ligas, Vinicius ishte protagonist absolut në fitoren ndaj Espanyol, ku realizoi dy gola dhe i siguroi tri pikë të rëndësishme skuadrës madrilene në garën për titull.

Që nga marrja e drejtimit nga trajneri Alvaro Arbeloa, 25-vjeçari ka shënuar plot 15 gola në 23 ndeshje, një përmirësim i dukshëm krahasuar me periudhën nën drejtimin e Xabi Alonso, i cili u shkarkua në janar.

Gjatë asaj kohe, Vinicius kishte realizuar vetëm 6 gola në 27 paraqitje.

Statistikat flasin qartë për një rritje të efikasitetit: nën drejtimin e Alonsos, braziliani shënonte mesatarisht një gol çdo 328 minuta, ndërsa me Arbelon këtë shifër e ka përmirësuar ndjeshëm në një gol çdo 131 minuta lojë.

Në total, Vinicius Junior ka arritur në kuotën e 21 golave këtë sezon, duke u shndërruar në një nga lojtarët kyç të Real Madridit.

Forma e tij e fundit pritet të jetë vendimtare në fazën përfundimtare të sezonit, ku madrilenët synojnë trofe të rëndësishëm si në kampionat ashtu edhe në garat evropiane.

Rritja e performancës së tij lidhet jo vetëm me ndryshimin në stol, por edhe me rolin më të lirë ofensiv dhe besimin më të madh që i është dhënë në skemat e reja taktike.

Nëse kjo formë vazhdon, Vinicius pritet të jetë një nga emrat kryesorë të diskutuar në skenën ndërkombëtare të futbollit këtë vit.

