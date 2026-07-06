Vinicius i ndërpret intervistën Haalandit, reagimi i norvegjezit bëhet viral
Pavarësisht emocioneve të mëdha pas eliminimit të Brazilit nga Kupa e Botës, Erling Haaland dhe Vinicius Junior dhuruan një moment që fitoi zemrat e tifozëve.
Norvegjia siguroi kualifikimin në çerekfinale pas fitores 2-1 ndaj Brazilit, me Haalandin që ishte protagonisti kryesor i ndeshjes falë dy golave të tij.
Pas përfundimit të takimit, teksa sulmuesi norvegjez po jepte një intervistë, Vinicius Junior iu afrua papritur dhe e ndërpreu për pak çaste.
Vini Jr interrupts Erling Haaland interview for truly special moment 😍👏 pic.twitter.com/v9aFdlFcaW
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 6, 2026
Në vend që ta injoronte, Haaland e priti me buzëqeshje, e përshëndeti me një shtrëngim duarsh dhe më pas e përqafoi ngrohtësisht, përpara se braziliani të vazhdonte rrugën e tij.
Momenti u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, ku tifozët e vlerësuan si një shembull të shkëlqyer të respektit dhe sportivitetit mes dy yjeve të futbollit.
Edhe pse Brazili u largua i zhgënjyer nga turneu, Haaland dhe Vinicius Junior treguan se rivaliteti mbetet vetëm brenda vijave të fushës, ndërsa respekti mes futbollistëve vazhdon edhe pas fishkëllimës së fundit./Telegrafi/