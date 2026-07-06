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Pavarësisht emocioneve të mëdha pas eliminimit të Brazilit nga Kupa e Botës, Erling Haaland dhe Vinicius Junior dhuruan një moment që fitoi zemrat e tifozëve.

Norvegjia siguroi kualifikimin në çerekfinale pas fitores 2-1 ndaj Brazilit, me Haalandin që ishte protagonisti kryesor i ndeshjes falë dy golave të tij.

Pas përfundimit të takimit, teksa sulmuesi norvegjez po jepte një intervistë, Vinicius Junior iu afrua papritur dhe e ndërpreu për pak çaste.

Në vend që ta injoronte, Haaland e priti me buzëqeshje, e përshëndeti me një shtrëngim duarsh dhe më pas e përqafoi ngrohtësisht, përpara se braziliani të vazhdonte rrugën e tij.

Momenti u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, ku tifozët e vlerësuan si një shembull të shkëlqyer të respektit dhe sportivitetit mes dy yjeve të futbollit.

Edhe pse Brazili u largua i zhgënjyer nga turneu, Haaland dhe Vinicius Junior treguan se rivaliteti mbetet vetëm brenda vijave të fushës, ndërsa respekti mes futbollistëve vazhdon edhe pas fishkëllimës së fundit./Telegrafi/

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