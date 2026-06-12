Vinicius dhe momenti i së vërtetës: A po vjen më në fund shpërthimi me Brazilin?
Pas një sezoni të jashtëzakonshëm me Real Madrid, ku fitoi La Ligan dhe Ligën e Kampionëve, Vinicus Junior mbeti pa Topin e Artë 2024, pavarësisht se u konsiderua një nga pretendentët kryesorë për trofeun. Sulmuesi brazilian reagoi pas këtij zhgënjimi duke deklaruar se do të punonte “10 herë më shumë” për të arritur një ditë kulmin individual në futbollin botëror.
Megjithatë, historia e tij me kombëtaren e Brazilit qenë shumë më e ndërlikuar. Ndërsa në nivel klubesh ka bërë hapa të mëdhenj drejt statusit të një prej lojtarëve më të mirë në botë, ndikimi i tij me fanellën e Brazilit nuk ka arritur ende të jetë në të njëjtin nivel. Në 49 paraqitje me kombëtaren, Vinicius ka shënuar vetëm nëntë gola, ku pjesa më e madhe kanë ardhur në ndeshje miqësore ose përballje më pak vendimtare, duke lënë ende hapësirë për kritika mbi efektivitetin e tij në momentet kyçe.
Një nga momentet më të rëndësishme dhe njëkohësisht zhgënjyese për të erdhi në Copa America 2024, ku ai u pezullua për ndeshjen çerekfinale ndaj Uruguajit për shkak të kartonëve të verdhë të akumuluar. Pa të në fushë, Brazili u eliminua pas penalltive, ndërsa vetë Vinicius mori përgjegjësinë për mungesën e tij në një ndeshje vendimtare, duke pranuar se situata ndikoi në fatin e skuadrës.
Në përgjithësi, periudha e tij me Brazilin është karakterizuar nga pritshmëri të larta dhe ndikim ende të paplotë në turnetë madhorë. Edhe pse ka kontribuar me disa asistime dhe paraqitje të rëndësishme, mungesa e vazhdimësisë në momentet vendimtare ka bërë që diskutimet rreth rolit të tij në kombëtare të vazhdojnë.
Ndërkohë, Brazili ndodhet në një fazë tranzicioni, ku nuk ka më atë thellësi yjesh që e karakterizonte në të kaluarën. Në krahasim me epokat e mëhershme, kur skuadra kishte disa liderë botërorë në çdo repart, sot përgjegjësia bie shumë më tepër mbi supet e lojtarëve kryesorë si Vinicius.
Situata komplikohet edhe nga problemet fizike të Neymarit, i cili edhe pse mbetet një figurë e rëndësishme për skuadrën, është i kufizuar nga dëmtimet e përsëritura dhe mungesa e vazhdimësisë në nivel të lartë. Kjo e bën edhe më të madhe barrën mbi Viniciusin si fytyra kryesore e sulmit brazilian.
Megjithatë, shpresat për ndryshim janë të lidhura ngushtë me ardhjen e Carlo Ancelottit në krye të Brazilit. Trajneri italian, i cili e njeh shumë mirë Viniciusin nga koha te Real Madrid, pritet të ndërtojë sistemin e lojës duke e vendosur atë në qendër të projektit ofensiv.
Ancelotti ka deklaruar se Vinicius ka “aftësi të veçanta, të ngjashme me legjendat më të mëdha të Brazilit”, duke i dhënë atij mbështetje të plotë për të qenë lideri i skuadrës në Kupën e Botës.
Nga ana e tij, Vinicius e ka pranuar hapur se Botërori mund të jetë pika e kthesës në karrierën e tij me kombëtaren, duke theksuar se një turne i suksesshëm me gola dhe trofe do të ndryshonte plotësisht perceptimin për të.
Në këtë mënyrë, Kupa e Botës e ardhshme shihet si një moment vendimtar për brazilianin, i cili synon të konfirmojë potencialin e tij edhe në skenën më të madhe të futbollit ndërkombëtar dhe të mbyllë diskutimet rreth ndikimit të tij me fanellën e Brazilit./Telegrafi/