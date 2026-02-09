Viktimat e Epstein dërgojnë mesazh: Është koha për të vërtetën
Viktimat e të ndjerit, autorit të dënuar të krimit seksual, Jeffrey Epstein, publikuan një njoftim të fuqishëm për shërbimin publik (PSA) në Super Bowl, duke bërë thirrje për transparencë të plotë në atë që ata e përshkruajnë si skandali më i madh i trafikimit seksual në botë.
Videoja emocionale, e publikuar nga World Without Exploitation, paraqet viktimat që flasin drejtpërdrejt me publikun, duke kërkuar që amerikanët të qëndrojnë pranë tyre dhe të bëjnë presion mbi Prokuroren e Përgjithshme të SHBA-së, Pam Bondi, që të publikojë të gjitha informacionet që lidhen me rastin.
Mesazhi përmbyllës thotë: "Qëndroni me ne. I thoni Prokurores së Përgjithshme Pam Bondi: ËSHTË KOHA PËR TË VËRTETËN".
- YouTube www.youtube.com
Koha e transmetimit të reklamës gjatë njërës prej ngjarjeve televizive më të shikuara të vitit tregon vendosmërinë e viktimave për të ushtruar presionin publik mbi Departamentin e Drejtësisë, shkruan Newsweek.
Pavarësisht publikimit nga Departamenti i Drejtësisë më 30 janar të 3 milion faqeve me të dhëna, 2,000 videove dhe 180,000 imazheve sipas Aktit të ri të Transparencës së Dosjeve Epstein, i cili u nënshkrua në ligj nga presidenti Donald Trump , viktimat dhe avokatët e tyre argumentojnë se nevojitet më shumë transparencë.
Publikimi përfaqëson vetëm gjysmën e 6 milionë dokumenteve të shqyrtuara fillimisht, me dosjet e mbetura që përmbajnë materiale të abuzimit seksual me fëmijë, informacione për viktimat dhe të dhëna të mbrojtura ligjërisht.
World Without Exploitation, organizata që qëndron pas njoftimit të viktimave, u themelua në vitin 2016 nga një koalicion që përfshin Coalition Against Trafficking in Women, Demand Abolition, National Organization for Women/New York State, Sanctuary for Families, Survivors for Solutions dhe The Voices and Faces Project.
Organizata e përshkruan veten si një bashkësi organizatash dhe individësh që punojnë për të krijuar një botë ku asnjë person nuk blihet, shitet ose shfrytëzohet.
Sipas grupit, dhjetëra mijëra njerëz trafikohen dhe shfrytëzohen seksualisht në SHBA çdo ditë, përfshirë fëmijë - me miliona të tjerë të prekur në të gjithë botën.
Organizata mbështet ligje dhe politika që i mbajnë përgjegjës ata që blejnë qenie të tjera njerëzore dhe përfitojnë nga shitja e tyre, ndërkohë që ofron mbështetje gjithëpërfshirëse për të mbijetuarit që të dalin nga sistemet shfrytëzuese dhe të rindërtojnë jetën e tyre. /Telegrafi/