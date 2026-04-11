Victoria Beckham reagon e habitur ndaj fotografisë provokuese të Cruz për promovimin e këngës së re
Victoria Beckham duket se nuk e ka pritur mirë foton provokuese të djalit të saj, Cruz Beckham, e realizuar për promovimin e këngës së tij të re Waste Your Pain.
Në imazhin e publikuar në rrjetet sociale, muzikanti 21-vjeçar shfaqet i zhveshur në një skelë në bregdetin e Miami, duke mbuluar modestinë me diskun e këngës, shkruan DailyMail.
Reagimi i nënës së tij nuk vonoi, pasi ajo komentoi publikisht me një mesazh të shkurtër dhe plot habi: “Vërtet Cruz!!!”, shoqëruar me një emoji të tronditur.
Momenti tërhoqi menjëherë vëmendjen e ndjekësve dhe u komentua gjerësisht në rrjet.
Publikimi i këngës vjen pasi Cruz ka përfunduar turneun e tij të parë në Mbretërinë e Bashkuar me grupin e tij muzikor The Breakers, ku ka prezantuar materiale të reja muzikore.
Sipas tij, projekti i fundit trajton tema si dashuria për veten, pranimi dhe një fillim i ri.
Në një sesion pyetje-përgjigje me ndjekësit, Cruz zbuloi gjithashtu këshillat kryesore që ka marrë nga prindërit e tij: të jetë i sjellshëm, të punojë fort në zanatin e tij dhe të jetë i lehtë për bashkëpunim.
Ndërkohë, sa i përket publikimit të albumit të parë, ai la të kuptohet se ende nuk ka një datë të caktuar, duke theksuar se po vazhdon të punojë vazhdimisht me këngë të reja. /Telegrafi/