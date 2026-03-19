Veturat elektrike të përdorura rezultojnë më të qëndrueshme se sa pritej
Një studim i gjerë mbi performancën e baterive të veturave elektrike ka treguar se shumica e modeleve ruajnë kapacitet të lartë edhe pas shumë vitesh përdorimi, duke sfiduar frikën e përhapur për degradim të shpejtë.
Sipas analizës, faktori kryesor në blerjen e një veture elektrike të përdorur mbetet gjendja e baterisë, e matur përmes treguesit “State of Health” (SoH), i cili tregon përqindjen e kapacitetit të mbetur. Rezultatet tregojnë se shumë modele arrijnë të mbajnë mbi 90 për qind të kapacitetit edhe pas disa viteve në përdorim.
Veçanërisht, modelet e prodhuesve si Hyundai dhe Kia ruajnë rreth 93 për qind të kapacitetit edhe pas nëntë vitesh. Performancë të ngjashme shënojnë edhe automjetet e Mercedes-Benz, BMW dhe Mini, të cilat mbajnë mbi 94 për qind në modelet më të reja.
Nga ana tjetër, disa modele më të vjetra si Renault Zoe dhe disa modele të Volkswagen tregojnë nivel më të lartë degradimi, por edhe ato mbeten mbi pragun minimal të garancisë prej rreth 70 për qind.
Studimi thekson gjithashtu se edhe veturat e reja nuk e arrijnë gjithmonë 100 për qind të kapacitetit të deklaruar, ndërsa disa modele të Tesla regjistrojnë mesatarisht rreth 98 për qind.
Ekspertët përfundojnë se frika nga jetëgjatësia e baterive është shpesh e ekzagjeruar dhe se veturat elektrike të përdorura mund të jenë një zgjedhje e mirë, si në aspektin ekonomik ashtu edhe atë mjedisor.
Ky zhvillim pritet të ndikojë pozitivisht në tregun e automjeteve elektrike, duke rritur besimin e konsumatorëve dhe kërkesën për modele të përdorura.