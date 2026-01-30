Vetura përplas këmbësorin e mitur në Shkup
Një këmbësor i mitur është plagosur rëndë pasditen e sotme në një aksident trafiku që ka ndodhur në Vizbeg të Shkupit, njoftojnë nga policia.
Sipas informacioneve zyrtare, aksidenti ka ndodhur sot (30.01.2026) rreth orës 17:03, në kryqëzimin e bulevardit “Sllovenia” me rrugën “J. Magistrala”, ku një automjet i tipit “Opel” me targa të Shkupit, i drejtuar nga F.Ç. (44) nga Shkupi, ka goditur një këmbësor të mitur, gjithashtu nga Shkupi.
I mituri është transportuar me automjet të Ndihmës së Shpejtë në Qendrën Emergjente “Nënë Tereza”, ku mjekët kanë konstatuar lëndime të rënda trupore, pas çka ai është mbajtur për trajtim në Klinikën e Kirurgjisë Pediatrike.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se po ndërmerren masa për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit dhe për sqarimin e plotë të rastit.