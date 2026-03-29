Vetura godet këmbësorët në qendër të qytetit anglez, raportohet për disa të lënduar
Një burrë është arrestuar pasi "shumë këmbësorë" u goditën nga një makinë në qendër të qytetit të Derby-t, tha policia britanike.
Një numër njerëzish u lënduan, disa prej tyre rëndë, dhe u trajtuan në vendngjarje nga mjekët përpara se të dërgoheshin në spital.
Policia ndaloi një automjet që besohet se ishte përfshirë, menjëherë pas incidentit që ndodhi në Friar Gate rreth orës 9:30 të mbrëmjes të shtunën.
Shoferi, një burrë rreth të 30-ve, u arrestua dhe është në paraburgim, transmeton Telegrafi.
Një person që mbërriti në vendngjarje menjëherë pas incidentit i tha Derby Telegraph se kishte "njerëz në tokë".
"Ishte një përvojë kaq e frikshme. Arritëm në qoshe dhe kishte vetëm njerëz kudo", thanë ata.
"Nuk e kuptuam se çfarë kishte ndodhur dhe pastaj ngadalë e kuptuam se ishte diçka e keqe", shtuan ata.
Në një postim në rrjetet sociale, deputetja laburiste për Derby North, Catherine Atkinson, tha: "Jam thellësisht e tronditur nga raportet se njerëz janë plagosur në një incident të rëndë në qendër të qytetit të Derby-t këtë mbrëmje. Mendimet e mia janë me të lënduarit dhe jam mirënjohëse për shërbimet tona të emergjencës. Ju lutemi ndiqni këshillat e policisë dhe shmangni zonën. Kushdo që ka informacion duhet t'i kontaktojë sa më shpejt të jetë e mundur”.
Baggy Shanker, deputeti për Derby South, tha se mendimet e tij ishin me "të gjithë ata që janë prekur dhe me të dashurit e tyre". /Telegrafi/