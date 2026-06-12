Vetëm 90 minuta mjaftuan: Rregulli i rreptë i FIFA-s u shkel dy herë në ndeshjen hapëse të Botërorit
Ndeshja e parë e Kupës së Botës 2026 mjaftoi që një transmetues televiziv të shkelte një nga rregullat strikte të FIFA-s.
Në një përsëritje të ndeshjes hapëse të vitit 2010, bashkëorganizatorja Mexico mposhti Afrikën e Jugut me rezultat 2-0 në stadiumin Estadio Azteca, falë golave të shënuar nga Julian Quinones dhe Raul Jimenez.
Takimi u karakterizua nga jo më pak se tre kartonë të kuq. Për Afrikën e Jugut u përjashtuan Yaya Sithole dhe Themba Zëane, ndërsa në minutat shtesë me karton të kuq u ndëshkua edhe mbrojtësi meksikan Cesar Montes.
Ndeshja shënoi gjithashtu zbatimin e një serie rregullash të reja të miratuara nga IFAB, duke përfshirë një rol më të madh të sistemit VAR.
Po ashtu, për herë të parë u aplikuan pushimet e detyrueshme për hidratim, të cilat FIFA i ka vendosur për të mbrojtur mirëqenien e lojtarëve në kushtet e temperaturave të larta gjatë turneut.
Sipas rregullores, parashikohen dy ndërprerje nga tre minuta secila, afërsisht në mes të secilës pjesë të lojës. Megjithatë, sipas raportimit të The Athletic, transmetuesi amerikan Fox Sports ka shkelur udhëzimet e FIFA-s gjatë mbulimit të ndeshjes.
FIFA kishte përcaktuar se transmetuesit mund të shfaqin reklama në ekran të plotë gjatë pushimeve për hidratim, por duhet të rikthehen në transmetimin e ndeshjes të paktën 30 sekonda përpara rifillimit të lojës.
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Fox Sports nuk e respektoi këtë kërkesë në pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë shkoi edhe më tej.
Pushimi i radhës për hidratim erdhi pasi Jimenez realizoi golin e dytë të Meksikës në minutën e 67-të. Gjatë kësaj ndërprerjeje, transmetuesi amerikan shfaqi reklama për rreth dy minuta.
Ndërkohë, në Mbretërinë e Bashkuar, transmetuesi ITV nuk e ndërpreu transmetimin e drejtpërdrejtë, duke qëndruar te pamjet e lojtarëve dhe analizat e komentatorëve. Të njëjtën qasje ndoqën edhe transmetuesit në Danimarkë dhe Australi.
Nga ana tjetër, kanali gjerman Magenta TV dhe Telefe në Argjentinë zgjodhën gjithashtu të transmetonin reklama gjatë pushimeve për hidratim./Telegrafi/