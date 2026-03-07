“Vërtet zhgënjyese”, Torres: Kosova përballet me pasiguri të re politike
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras ka reaguar pasi të enjten Kuvendi i Kosovës nuk arriti të zgjidhte presidentin e ri, ndërsa të premten në orët e mëngjesit, presidentja e vendit, Vjosa Osmani e shpërndau Kuvendin e Kosovës.
E pas kësaj, ka reaguar raportuesi i Parlamentit të Kosovës, Riho Terras.
Ai në një postim në platformën X shkruan se kjo është serioze dhe zhgënjyese.
“Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë Presidentin. Kjo është një pengesë serioze. Në vend të stabilitetit, vendi përballet me pasiguri të re politike. Vërtet zhgënjyese”, shkruan Terras.
Ndryshe, të premten, presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka bërë të ditur se ka nxjerr dekretin që të shpërndajë Kuvendin e Kosovës dhe vendi të shkojë në zgjedhje.
Sipas saj, nëpërmjet këtij dekreti ka kryer detyrimin e saj që është përcaktuar me Kushtetutë.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se është informuar përmes mediave për dekretin lidhur me shpërbërjen e Kuvendit të Kosovës.
Sipas tij, nga momenti i fillimit të procedurave për zgjedhjen e presidentit, Kushtetuta parasheh një afat prej 60 ditësh që duhet të kalojnë para se të mund të shpërndahet Kuvendi.
“Ka afat 60-ditor për t’u zgjedhur presidenti dhe ne kemi qenë në sallën e Kuvendit vetëm 30 minuta”, tha Kurti. /Telegrafi/
🇽🇰⚠️#Kosovo National Assembly failed to elect the President.
It is a serious setback.
Instead of stability, the country faces new political uncertainty.
Truly disappointing. @EU_Commission @Europarl_EN @EPPGroup pic.twitter.com/bVrV9emaK6
— Riho Terras (@RihoTerras) March 6, 2026