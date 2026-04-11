Vendos vetëm një kusht, Andy Robertson i thotë "PO" rivalit në Ligën Premier
Andy Robertson ka arritur një marrëveshje për t’iu bashkuar Tottenham Hotspur këtë verë, sapo kontrata e tij me Liverpool të përfundojë, sipas raportimeve të fundit.
Mbrojtësi skocez ishte shumë pranë transferimit te Spurs gjatë afatit kalimtar të janarit, por marrëveshja dështoi pasi Liverpool nuk arriti të gjente në kohë një zëvendësues të përshtatshëm.
“The Athletic” raportoi fillimisht se Tottenham është në “pole position” për ta transferuar Robertson në fund të sezonit, ndërsa Fabrizio Romano ka shtuar se ekziston tashmë një marrëveshje verbale për ta çuar atë në Tottenham Hotspur Stadium këtë verë.
Megjithatë, marrëveshja nuk është ende e garantuar, pasi Robertson po pret të shohë rezultatin e betejës së Spurs për mbijetesë para se të vendosë firmën. Nëse skuadra e drejtuar nga Roberto De Zerbi mbijeton, atëherë marrëveshja pritet të finalizohet.
Fitorja e West Ham United ndaj Wolverhampton Wanderers të premten ka bërë që Spurs të bien në zonën e rënies nga kategoria, megjithatë ata ende e kanë fatin në duart e tyre dhe mund të dalin nga kjo zonë me një fitore ndaj Sunderland të dielën.
Në letër, pozita e mbrojtësit të majtë nuk duket problem për Tottenham. Destiny Udogie mbetet një nga emrat më të rëndësishëm në skuadër, ndërsa Djed Spence është një alternativë solide, edhe pse natyralisht luan në krahun e djathtë. Gjithashtu, në janar u afrua i riu Souza nga Santos për të ndërtuar për të ardhmen.
Do të ishte surprizë që Spurs t’i besonin plotësisht Robertson përpara Udogie, por situata është më komplekse. Udogie ka pasur shumë probleme me lëndimet këtë sezon, duke munguar në 19 ndeshje në të gjitha garat dhe duke krijuar vështirësi në prapavijë.
Robertson mund të ofrojë një alternativë të nivelit të lartë, pasi këtë sezon te Liverpool ka pasur një rol të ngjashëm si rezervë, pas formës jo të qëndrueshme të Milos Kerkez.
Madje, ekziston mundësia që Robertson të luajë përkrah Udogie. Për shkak të mungesës së minutave nën drejtimin e Arne Slot, skocezi është përdorur herë pas here si qendërmbrojtës emergjent këtë sezon dhe nuk do të ishte befasi një kalim më i qëndrueshëm në këtë rol.
Edhe nëse nuk ka një boshllëk të qartë në formacion për të, përvoja dhe profesionalizmi i Robertson do të ishin një shtesë shumë e vlefshme në dhomën e zhveshjes, sidomos në një periudhë ku presioni është shumë i madh.
Pas dy viteve zhgënjyese, Spurs kanë nevojë për lojtarë me eksperiencë dhe qetësi, të aftë për të stabilizuar skuadrën dhe për të rikthyer drejtimin e duhur. Në këtë aspekt, Robertson përfaqëson gjithçka që Tottenham synon të jetë./Telegrafi/