Vendimi për çështjen Balluku, kush janë gjyqtarët që votuan pro dhe kundër?
Gjykata Kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e kryeministrit Edi Rama për heqjen e masës së pezullimit nga detyra të zv/kryeministres Belinda Balluku.
Vendimi u mor me votim të barabartë 4 me 4. Kundër kërkesës së Ramës votuan gjyqtarët Marsida Xhaferllari, Ilir Toska, Sandër Beci dhe Asim Vokshi.
Në favor të kërkesës së qeverisë votuan gjyqtarët Marjana Semini, Gent Ibrahimi, Sonila Bejtja dhe Fjona Papajorgji, raportorn euronews.al
Kërkesa e kryeministrit synonte shfuqizimin e vendimit të GJKKO-së, e cila kishte vendosur pezullimin e Belinda Ballukut nga detyra e zv/kryeministres dhe ministres së Infrastrukturës.
