Vendimi i Kushtetuese për Ballukun, reagon Rama: Liria e hetimeve e garantuar
Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka komentuar mbi vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese dhe rivendosjen e pezullimit të për zv/kryeministres.
Sipas Ramës, funksionet kushtetuese të anëtarëve të qeverisë, Presidentit të Republikës dhe institucioneve të tjera janë të padelegueshme dhe nuk mund të pezullohen nga askush përveç mekanizmave ligjorë, pasi çdo pezullim paralizon institucionin që ata drejtojnë.
Kryeministri thekson se, duke u nisur edhe nga deklarata publike e Gjykatës Kushtetuese, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhje ligjore përmes ndryshimeve në legjislacion.
Rama shton se SPAK-u nuk preket nga ky proces, por vetëm mbështetet. Hetimet mund të vazhdojnë normalisht, duke garantuar lirinë dhe të drejtën e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo dhe këdo. Pavarësia e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preket, vetëm garantohen. /euronews/
3 konkluzione nga mbledhja e Grupit Parlamentar pas mosvendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe rivendosjes së pezullimit të ministres nga :
1. Funksionet e padelegueshme kushtetuese, nga ai i anëtarit të qeverisë tek ai i Presidentit të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund të…
