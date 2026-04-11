Vedat Muriqi drejt rikthimit te Fenerbahce pas gjashtë vitesh
Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi me shumë mundësi pritet të rikthehet në Turqi te Fenerbahce sezonin e ardhshëm.
Muriqi, i cili edhe në të kaluarën kishte veshur fanellën e tyre, po përgatitet të rikthehet në Turqi pas gjashtë vitesh.
Vedat Muriqi, ylli kosovar që aktualisht luan për Mallorcën në La Liga, po fillon të finalizojë destinacionin e tij për sezonin e ardhshëm. Lojtari yll, i cili luajti për herë të fundit për Fenerbahçen në Superligën turke, po përgatitet të kthehet në Turqi pas gjashtë vitesh
Pasi largoi Jhon Duran, Youssef En Nesyri dhe Cenk Tosun në janar, dhe pasi siguroi 19-vjeçarin Sidiki Cherif, duke i lënë pa alternativa në sulm, Fenerbahce do të bëjë lëvizjen e parë të verës për të forcuar fazën e tyre sulmuese.
Sipas një raportimi nga mediumi i njohur turk Fanatik, Fenerbahce ka rivendosur kontaktet me Mallorcën në lidhje me transferimin e Vedat Muriqit.
Futbollisti me përvojë, i cili ka shprehur besnikërinë e tij ndaj Fenerbahces në çdo rast, thuhet se është i hapur për të veshur përsëri fanellën verdheblu.
Fenerbahce pritet të finalizojë transferimin e yllit kosovar për rreth 5-6 milionë euro.
Vedat Muriqi ka luajtur 29 ndeshje për Mallorcën këtë sezon, duke shënuar 19 gola dhe duke dhënë 1 asistim.
Kontrata e Muriqit me Mallorcën skadon në vitin 2029./Telegrafi/