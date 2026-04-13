Një person ka humbur jetën pasi ka rënë nga një objekt në ndërtim në rrugën “Remzi Hoxha” në Ferizaj.

Rasti ka ndodhur më 13 prill 2026 rreth orës 11:45, kur policia ka pranuar informatën për një person që kishte rënë nga një ndërtesë në ndërtim.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.

Sipas tij, në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë policore dhe ekipet emergjente, të cilat kanë konstatuar vdekjen e viktimës.

“Dyshohet se viktima është një mashkull rreth 59 vjeç, i cili ka rënë nga kati i gjashtë i objektit në ndërtim gjatë punimeve”, ka deklaruar Veseli.

Policia ka siguruar vendin e ngjarjes, ndërsa për rastin janë njoftuar njësitet e hetimeve, forenzika rajonale dhe inspektorët komunalë të punës.

Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti janë në vazhdim, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se informata shtesë do të publikohen më vonë. /Telegrafi/

Kronika e ZezëFerizajLajmeLokale