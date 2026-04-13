Vdes një 59-vjeçar në Ferizaj, bie nga kati i gjashtë i një objekti në ndërtim
Një person ka humbur jetën pasi ka rënë nga një objekt në ndërtim në rrugën “Remzi Hoxha” në Ferizaj.
Rasti ka ndodhur më 13 prill 2026 rreth orës 11:45, kur policia ka pranuar informatën për një person që kishte rënë nga një ndërtesë në ndërtim.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.
Sipas tij, në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë policore dhe ekipet emergjente, të cilat kanë konstatuar vdekjen e viktimës.
“Dyshohet se viktima është një mashkull rreth 59 vjeç, i cili ka rënë nga kati i gjashtë i objektit në ndërtim gjatë punimeve”, ka deklaruar Veseli.
Policia ka siguruar vendin e ngjarjes, ndërsa për rastin janë njoftuar njësitet e hetimeve, forenzika rajonale dhe inspektorët komunalë të punës.
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti janë në vazhdim, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se informata shtesë do të publikohen më vonë. /Telegrafi/