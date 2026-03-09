Vazhdon gjykimi për rastin "Pulse", do të dëgjohen dëshmitarët e Prokurorisë
Gjykimi për zjarrin në diskotekën "Pulse" në Koçan vazhdon sot në sallën e gjyqit në "Idrizovë" me dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga Prokuroria Publike.
Pesë dëshmitarë të propozuar nga Prokuroria Publike u thirrën në seancën e sotme, dhe katër janë siguruar.
Prokurori Publik njoftoi se në fund të seancës së sotme, do të japë deklaratë para Gjykatës në lidhje me dëshmitarët me të cilët nuk mund të kontaktojë për t'u thirrur me urdhër gjykate.
Më parë, Gjykata i bëri thirrje Prokurorisë të japë deklaratë mbi kërkesën e Ljupço Papazov, për heqjen e masës së paraburgimit dhe përcaktimin e masave paraprake pas gjetjes së Gjykatës.
Prokurori Publik kërkoi që ai të japë deklaratë mbi propozimin në seancën e ardhshme kryesore, sepse në këtë moment, siç tha ai, "nuk i kemi të gjitha informacionet".
Në seancën e mëparshme dëgjimore para Gjykatës, përfaqësuesi i DNK dëshmoi, duke thënë se pistoletat me sprej ishin nga grupi muzikor, të blera ligjërisht nga një dyqan në Kisella Voda, si dhe mysafirë të rregullt të diskotekës, të cilët përshkruan ngjarjet e natës së 16 marsit të vitit të kaluar, kur zjarri vrau 63 persona dhe plagosi mbi 200 të tjerë.
Gjykimi po zhvillohet nën masa të përforcuara sigurie, në prani të të pandehurve, të afërmve të viktimave dhe opinionit. Procedurat po zhvillohen kundër më shumë se 30 individëve dhe tre personave juridikë për krime të rënda kundër sigurisë publike.
Gjykimi po zhvillohet nga gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska, ndërsa Prokuroria përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë.
Zjarri në diskotekë në Koçan shpërtheu gjatë një shfaqjeje nga grupi DNK dhe përfaqëson një nga tragjeditë më të rënda në historinë e re të vendit. Me seancën e sotme dëgjimore, procedura e provave vazhdon me paraqitjen e dëshmitarëve me propozim të Prokurorisë.