Hetim ndaj kryetarit të një gjykate dhe një administratori, kërkuan 8000 euro për të ndikuar te gjykatësit në Gostivar
Prokuroria për Ndjekjen Penale të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka hapur hetim kundër një kryetari gjykate dhe një administratori të cilët, si bashkëkryerës, kanë kryer veprën penale "marrje të shpërblimit për ndikim të paligjshëm".
Siç thonë nga Prokuroria, të dyshuarit, në periudhën nga janari 2023 deri në vitin 2025, së bashku, duke përfituar me dashje nga pozicioni i tyre zyrtar, kanë kërkuar dhe kanë marrë shpërblim monetar në shumën prej 8,000 euro, dhe i dyshuari i dytë gjithashtu ka marrë shumë prej 800 euro, me qëllim që të ndërhyjnë te një gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gostivar dhe te Këshilli i Gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit në Gostivar.
"Në fillim të vitit 2023, të dyshuarit premtuan se do të ndihmonin një person që ishte palë në një mosmarrëveshje civile. Për një vlerë prej 5,000 euro, ata duhej të ndërhynin te një gjyqtar në Gjykatën Themelore të Gostivarit për të nxjerrë vendim për përsëritjen e procedurës për të cilën ishte dhënë vendim negativ. Pasi dështuan përsëri, me kërkesën e të dyshuarve për fonde shtesë në shumën prej 3,000 euro, ata duhej të ndërhynin te gjyqtarët e shkallës së dytë për të revokuar vendimin që nuk lejonte përsëritjen e procedurës. Më vonë, një shumë prej 800 euro iu dha si shpërblim të dyshuarit të dytë me qëllim që të përfundonte punën në lidhje me dokumentin me shkrim të paraqitur nga agjenti i përmbarimit".
"Prokurori i paraqiti propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për përcaktimin e masave paraprake për të dy të dyshuarit, përkatësisht ndalimin e largimit nga vendbanimi, pra vendi i banimit, detyrim për të pandehurin që të paraqitet periodikisht te një zyrtar i caktuar ose te një organ shtetëror kompetent; sekuestrimi i përkohshëm i dokumentit të udhëtimit ose dokumenti tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, pra ndalimi i lëshimit të tij dhe ndalimi i ndërmarrjes së aktiviteteve të caktuara të punës që lidhen me krimin", thonë nga Prokuroria./Telegrafi/