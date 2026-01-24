Vazhdojnë rezultatet negative për Pejën, pëson disfatë edhe nga Bora
GO+Peja po kalon një periudhë jashtëzakonisht të vështirë në Superligën e Kosovës në basketboll, duke u futur në një krizë të thellë rezultatesh. Skuadra pejane të shtunën ka regjistruar humbjen e pestë radhazi, duke konfirmuar momentin negativ në kampionat.
Në ndeshjen e zhvilluar të shtunën mbrëma në palestrën “1 Tetori” në Prishtinë, Peja u mposht bindshëm nga Bora me rezultat 88:68, në kuadër të xhiros së 17-të.
Bora e nisi takimin fuqishëm, duke dominuar dy çerekët e parë me rezultatet 26:17 dhe 25:14, për të shkuar në pushim me një epërsi komode prej 19 pikësh.
Pas pushimit, Peja tregoi një reagim të lehtë, duke e fituar çerekun e tretë me rezultat 21:18, por kjo nuk mjaftoi për ta ndryshuar rrjedhën e ndeshjes. Bora ruajti qetësinë dhe e fitoi edhe dhjetëminutëshin e fundit 19:16, duke e menaxhuar pa probleme avantazhin deri në fund.
Në fitoren e Borës u dalluan Shaquan Jules me 20 pikë dhe nëntë kërcime, si dhe Amin Hot, i cili kontribuoi me dhjetë pikë, gjashtë kërcime dhe 11 asistime. Te GO+Peja, më i dalluari ishte Cesare Edwards me 20 pikë dhe pesë kërcime, por performanca e tij nuk mjaftoi për të shmangur humbjen.
Me këtë triumf, Bora ka hyrë në një seri prej katër fitoreve radhazi, ndërsa Peja vazhdon rënien e lirë në kampionat, duke shtuar presionin për një reagim të shpejtë në ndeshjet e ardhshme./Telegrafi