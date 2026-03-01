Vazhdojnë diskutimet për presidentin, Kurti nesër takon Abdixhikun
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, sot bëri të ditur se të hënën (nesër) do të takohet me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, për çështjen e zgjedhjes së presidentit në vend.
Kurti në Këshillin e Përgjithshëm të kësaj partie, tha se duke pas kohën e shkurtër për zgjedhjen e presidentit, ka filluar menjëherë angazhimin për tejkalimin e kësaj sfide, duke nis takimin me subjektet politike parlamentare.
Dje, Kurti ka takuar kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza për herën e dytë sa i për këtë çështjes së presidentit. Po kështu të hënën ka për të takuar Albin Kurti edhe Lumir Abdixhikun.
Hamza pas takimit të mbrëmshëm me Kurtin, tha se se i ka propozuar kreut të LVV-së, ofertën që kandidati për president të propozohet nga PDK. /Telegrafi/
