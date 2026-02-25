Vauxhall Corsa GSE e re po vjen
Vauxhall ka zbuluar planet për të mbushur Corsa-n e saj të vogël me shumë fuqi dhe shumë energji elektrike dhe për të vendosur një simbol të njohur (pothuajse) në pjesën e pasme. Një Corsa GSE e re e po vjen.
Dhe Vauxhall na siguron se ky pasardhës i modeleve si Nova GTE dhe GSI dhe Corsa GSI dhe VXR do të frymëzohet nga sportet motorike, konkretisht nga ADAC GSE Rally Cup.
Kjo është seria në të cilën Vauxhall Mokka GSE do të garojë - makina e parë në linjën GSE të performancës plotësisht elektrike të kompanisë, dhe ajo nga e cila do të mësojë kjo Corsa e re, transmeton Telegrafi.
Natyrisht, nuk e dihet saktësisht se çfarë do të mësojë kjo Corsa GSE e re ende, Vauxhall thotë vetëm se ka një "trashëgimi krenare të makinave të shpejta" dhe se performanca e GSE do të jetë - pritni - "elektrizim" me "zero emetime". Ndryshe, Mokka ka një bateri 54kWh që furnizon me energji një motor të montuar përpara me 276 kuaj fuqi.
Ajo ka një diferencial me rrëshqitje të kufizuar me shumë pllaka, amortizatorë të sofistikuar, frena të mëdha dhe një mori ndryshimesh në drejtim dhe shasi. Një trajtim të ngjashëm pritet të ketë Corsa GSE që do të dalë në treg. /Telegrafi/