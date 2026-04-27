Audi Q4 e-tron i ripërpunuar ka të gjitha llojet e ekraneve
Derisa të zbulohet modeli i ri i çuditshëm A2 e-tron më vonë këtë vit, modeli jashtëzakonisht i ndjeshëm Q4 e-tron do të mbetet si pika hyrëse në gamën tërësisht elektrike të Audi-t, dhe që kur doli në shitje për herë të parë në vitin 2021, tani është koha për ndryshime të reja si për versionet SUV ashtu edhe për ato Sportback.
Siç mund ta prisni, është një ndryshim mjaft standard në pjesën e jashtme, me drita të reja LED të personalizueshme përpara dhe 'OLED dixhitale të gjeneratës së dytë' në pjesën e pasme.
Ekziston gjithashtu një dizajn i ri i grilës me kornizë të vetme që tani është i ngjyrosur me karrocerinë, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, ndryshime mjaft të mëdha në brendësi, me një 'skenë digjitale' krejt të re në panelin e kontrollit që përfshin një ekran me numra 11.9 inç, një ekran qendror infotainment 12.8 inç dhe një ekran me prekje opsional 12 inç për pasagjerin në ulësen e përparme.
Me sa duket, ky i fundit është ekrani më i madh i pasagjerit i disponueshëm në të gjithë gamën Audi, por nëse kjo ende nuk është e mjaftueshme për të parë veprimin e ekranit, atëherë mund të specifikoni edhe një ekran të realitetit të shtuar në kokë.
Nuk ka më hapësirë në panelin e kontrollit për të luajtur, kështu që Audi ka futur disa vrima ajri vertikale, ndërsa në konsolën qendrore poshtë ka dy platforma karikimi pa tel për telefona dhe një sasi të vogël butonash të vërtetë.
Hapësira e bagazhit në fakt është ulur me pesë litra, por është ende një vëllim i mirë prej 515 litrash me ulëset e pasme në vend, pavarësisht nëse zgjidhni formën e duhur të SUV-it apo kupenë Sportback.
Tani ekziston edhe teknologjia "vehicle-to-load", që do të thotë se mund të furnizoni me energji pajisje elektrike të jashtme si biçikleta elektrike ose ndriçim kampingu me baterinë me tension të lartë.
Opsionet e baterisë mbeten që nga përditësimi i vitit 2025, me makinat e nivelit fillestar që marrin një bateri të përdorshme prej 59kWh dhe pjesën tjetër një njësi prej 77kWh.
Megjithatë, Audi thotë se përditësimet në harduer dhe softuer në sistemin e fuqisë kanë përmirësuar efikasitetin me rreth 10 përqind, kështu që tani po shikoni një shifër maksimale prej 368 miljesh në Q4 Sportback e-tron Performance, më të rrëshqitshme dhe me tërheqje në rrotat e pasme. SUV-i me të njëjtat specifikime pretendon 359 milje, ndërsa shpejtësitë e karikimit janë përmirësuar gjithashtu pak në një maksimum prej 185 kW në versionet me specifikime më të larta.
Versionet me të gjitha rrotat aktive quattro kanë parë gjithashtu kapacitetin e tërheqjes të rritur me 400 kg në 1,800 kg.
Nuk ka ende asnjë informacion për çmimet në Mbretërinë e Bashkuar, por në Gjermani ky Audi EV i nivelit fillestar do të fillojë nga 47,500 euro. /Telegrafi/