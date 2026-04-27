Nissan Terrano është rikthyer si një rival i fuqishëm dhe hibrid i Land Cruiser
Disa javë pasi njoftoi rikthimin e emrit Skyline, Nissan ka zbuluar një tjetër makinë krejtësisht të re që përdor një nga emrat e saj klasikë.
Këtë herë është radha e Terranos për t'u rilindur, me një koncept SUV hibrid plug-in të zbuluar në panairin e automobilave në Pekin dhe premton një version të duhur prodhimi "brenda një viti", transmeton Telegrafi.
Sigurisht, Terrano ishte emri i dhënë dy gjeneratave të para të Pathfinder jashtë Amerikës së Veriut, ndërsa Terrano II ishte një SUV i veçantë me karroceri në kornizë nga vitet e 90-ta dhe fillimi i viteve 2000.
U përdor gjithashtu për një version të riemërtuar të Dacia Duster në një moment. Ky Terrano i ri duket se do të jetë mjaft i fortë, me Nissan që e përshkruan atë si "që adreson nevojat e dyfishta të aventurës në natyrë dhe udhëtimit urban".
Nga këto imazhe të konceptit, mund të shohim një formë siç duhet katrore, shumë plastikë mbrojtëse poshtë dhe disa ndriçime ndihmëse të shkëlqyera.
Ekziston gjithashtu një gomë rezervë me madhësi të plotë në pjesën e pasme, detaje të hartës topografike dhe një raft të duhur çatie.
Nuk ka asnjë informacion se çfarë e fuqizon atë, përveç konfirmimit se është një konfigurim hibrid plug-in, dhe ndërsa patjetër do të jetë i disponueshëm në Kinë, Nissan ka përmendur vetëm se "tregje të zgjedhura globale" do të jenë gjithashtu në gjendje të blejnë një të tillë. /Telegrafi/