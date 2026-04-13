VAR-i nuk e pa gjakosjen e Kylian Mbappes në momentin e penalltisë së dyshimtë
Zyrtarët e VAR-it kanë dështuar të vërejnë se Kylian Mbappe po gjakosej gjatë një momenti shumë të diskutueshëm në barazimin 1-1 të Real Madridit ndaj Gironas.
Incidenti ndodhi në minutat e fundit të ndeshjes, kur sulmuesi francez u godit brenda zonës, duke bërë që lojtarët e Real Madridit të kërkojnë penallti. Megjithatë, gjyqtari lejoi lojën të vazhdojë dhe VAR nuk ndërhyri.
Sipas raportimeve, zyrtarët e VAR-it e rishikuan aksionin pa e parë qartë kontaktin e plotë. Gjithashtu, fakti që Mbappe po gjakosej nuk u vu re gjatë kontrollit, por vetëm pas ndeshjes përmes pamjeve që qarkulluan në rrjetet sociale.
Raportohet se asnjë nga kamerat në stadium nuk arriti ta kapte qartë momentin e lëndimit në kohë reale, duke lënë gjyqtarët pa një detaj të rëndësishëm për vendimmarrje.
Kjo situatë ka ngritur sërish pikëpyetje mbi efikasitetin e VAR-it, sidomos sa i përket këndeve të kamerave dhe cilësisë së rishikimit të rasteve vendimtare.
Ndërkohë, në kampin e Real Madridit ka zhgënjim të madh, pasi humbën pikë të rëndësishme në një garë shumë të fortë për titull./Telegrafi/