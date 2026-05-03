Shqiptaro-amerikani Ylli Bajraktari interviston shefin e Nvidia-s, flasin edhe për përdorimin e gjerë të IA-së dhe ndikimin e saj në vendet e punës
Themeluesi i Nvidia-s, Jensen Huang, ka thënë se shumë drejtues të teknologjisë me një "kompleks Zoti" po përhapin histeri rreth inteligjencës artificiale.
Huang i bëri këto komente në një podkast të prodhuar nga grupi i ekspertëve të IA-së, Projekti i Studimeve Speciale Konkurruese (SCSP), me seli në Uashington.
Ai u pyet nga presidenti i SCSP-së, shqiptari Ylli Bajraktari, në lidhje me sondazhet e fundit dhe shqetësimet e disa personave në sektorin e teknologjisë se ka një stigmë që po fillon të mbizotërojë rreth IA-së.
Dhe Huang, kompania e të cilit projekton njësi përpunimi grafik dhe njësi qendrore përpunimi që konsiderohen thelbësore për ndërtimin e IA-së, nuk i kurseu fjalët me përgjigjen e tij, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai tha se këmbëngulja e vazhdueshme e disave se IA do të shkaktojë një ndërprerje të konsiderueshme të vendeve të punës ishte "kundërproduktive dhe në fakt e dëmshme".
Edhe pse nuk përmendi konkretisht ndonjë drejtor ekzekutiv me emër, Huang thuhet se parafrazoi parashikimin e drejtorit ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei, se IA do të "zhdukë 50 përqind të vendeve të reja të punës për të diplomuarit në kolegj".
“Këto lloj komentesh nuk janë të dobishme, ato bëhen nga, e dini, njerëz që janë si unë, CEO-të”, tha ai, duke u ndalur pak para se të përmendte z. Amodei.
Andaj, ai shtoi se dëshiron që drejtuesit e teknologjisë të jenë më të nuancuar në mënyrën se si diskutojnë për IA-në, mundësitë e punës dhe rregulloret në tërësi.
“Faktet janë se IA ka krijuar më shumë se gjysmë milioni vende pune në dy vitet e fundit”, tha ai. “Faktet janë se IA është mundësia jonë më e madhe, më e mira për të riindustrializuar SHBA-në”.
Ndërkohë, siç ka bërë të ditur Bajraktari, në qendër të diskutimit të tyre ishte koncepti i riindustrializimit.
Siç ka thënë ai, Jensen e sheh IA-në si katalizatorin për një rilindje moderne industriale, ku IA fizike dhe robotika i japin jetë të re prodhimit dhe prodhimit vendas.
“Ne gjithashtu trajtojmë realitetet e vështira të lidershipit global, konkretisht kompleksitetet e kontrolleve të eksportit dhe konkurrencën teknologjike me rreziqe të larta midis SHBA-së dhe Kinës. Përtej pajisjeve, ne eksplorojmë rrugën drejt përdorimit të gjerë të IA-së dhe të ardhmen e punës në një botë të zgjeruar nga këto sisteme”, ka shkruar Bajraktari.
“Sipas tij, kjo është më shumë sesa një bisedë rreth teknologjisë; është një vështrim në të ardhmen e fuqisë kombëtare, strategjisë ekonomike dhe botës që fëmijët tanë do të trashëgojnë”, ka shkruar më tej Bajraktari, duke ju ftuar të dëgjoni diskutimin “me arkitektin e botës sonë të mundësuar nga IA, Jensen Huang”.
Ylli Bajraktari është një ekspert shqiptaro-amerikan i politikave të sigurisë kombëtare dhe teknologjisë, me fokus të veçantë në Inteligjencën Artificiale dhe konkurrencën globale teknologjike.
Ai është president dhe drejtor ekzekutiv i organizatës amerikane Special Competitive Studies Project (SCSP), një iniciativë e krijuar për të forcuar pozicionin e SHBA-së në fushat e teknologjisë së avancuar si IA, robotika dhe sistemet autonome.
Para kësaj, Bajraktari ka shërbyer në role të ndryshme në sigurinë kombëtare në SHBA, përfshirë edhe në National Security Council (NSC), ku ka punuar në çështje strategjike dhe teknologjike.
Sot ai njihet kryesisht si një nga zërat që lidh politikën, sigurinë dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale në nivel global. /Telegrafi/