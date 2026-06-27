Vala e të nxehtit shkakton kaos në Francë - blerësit përplasen për ventilatorë, parisienët skuqin vezë në dritare
Valët e padurueshme të të nxehtit tropikal që kanë përfshirë Francën kanë shkaktuar panik të vërtetë te banorët.
Situata ka arritur kulmin nëpër dyqane, ku blerësit po përpiqen me çdo kusht të sigurojnë rezervat e fundit të ventilatorëve dhe pajisjeve për ftohje, ndërsa në Paris janë vendosur edhe masa të veçanta kufizuese.
Kaosi i vërtetë është regjistruar në një dyqan të madh për artikuj shtëpie pranë qytetit Chambray-lès-Tours, për të cilin raportoi portali Sud Ouest.
Qytetarët kishin nisur të qëndronin në radhë që herët të premten në mëngjes, para hapjes së dyqanit, vetëm për të arritur të blinin pajisje ftohëse.
Sipas raportimeve, raftet me ventilatorët më të lirë u boshatisën vetëm pak minuta pas hapjes së dyerve. Në rrëmujën dhe shtyrjet mes blerësve, disa persona pësuan lëndime të lehta.
Skena të ngjashme janë parë edhe në dyqanin e sapohapur të Action në zonën biznesore të Parisit, La Defense. Sipas portalit Actu Paris, dyqani ofronte kondicionerë portativë me çmim promocional prej 179 eurosh. Meqë këto pajisje ishin shitur prej kohësh në degët e tjera, oferta shkaktoi një dyndje të madhe të blerësve dhe kaos në dyqan.
Temperaturat maksimale në Francë gjatë javëve të fundit kanë arritur rreth 40 gradë Celsius, ndërsa në disa zona janë regjistruar vlera ekstreme që kanë kaluar edhe 45 gradë Celsius.
Francezët po ndajnë masivisht në rrjetet sociale përvojat dhe vështirësitë e tyre me vapën e madhe. Sa serioze, por edhe disi e pazakontë, është bërë situata, e tregon më së miri rasti i një banori të Parisit, i cili u bë viral pasi arriti të skuqte vezë dhe proshutë në një tigan të lënë thjesht në dritaren e banesës së tij.
Për shkak të kushteve ekstreme të motit dhe rrezikut për shëndetin e qytetarëve, autoritetet në Paris kanë marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të shitjes dhe konsumimit të alkoolit në vende publike.
Ky kufizim nuk vlen vetëm për lokalet e gastronomisë, përkatësisht restorantet dhe baret. /Telegrafi/