Franca përballet me valë vdekjeprurëse të të nxehtit, 55 persona humbin jetën
Të paktën 55 persona u mbytën në Francë, ndërsa përpiqeshin të freskoheshin nga nxehtësia rekord, tha Ministrja e Sportit Marina Ferrari për transmetuesin Franceinfo.
Qeveria ka frikë se ky numër mund të rritet në ditët në vijim, pasi 61 departamente franceze janë nën alarm për nxehtësi të kuqe dhe 25 të tjera nën alarm portokalli.
Autoritetet presin që 11 departamente të ulen nga alarmi i kuq në atë portokalli, ndërsa 13 të tjera do të hiqen nga lista e alarmit të kuq të shtunën në mëngjes.
Sipas Meteo-France, temperaturat pritet të variojnë midis 36 grdë dhe 41 gradë në pjesë të ndryshme të vendit të premten.
Ministrja e Shëndetësisë Stephanie Rist paralajmëroi të enjten se spitalet mund të përballen me një fund të vështirë të javës, pasi vizitat në departamentet e urgjencës dhe thirrjet për shërbimet e urgjencës u rritën për shkak të valës së të nxehtit.
Prefekti i Policisë së Parisit, Patrice Faure, tha gjithashtu se spitalet në Paris dhe rajonin përreth ishin tashmë të mbingarkuara.
Kryeministri Sebastien Lecornu njoftoi aktivizimin e planit të emergjencës shëndetësore ORSAN të nivelit të tretë, i cili sipas tij përfaqëson “nivelin më të lartë të mobilizimit të kujdesit shëndetësor”.
Autoritetet e Parisit njoftuan gjithashtu ndalimin e konsumit të alkoolit në publik nga mesi i ditës së premte, si pjesë e masave për të menaxhuar efektet e valës së të nxehtit. /Telegrafi/